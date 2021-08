4-3-3, alta intensità e possesso palla: tutte le novità della prima Lazio targata Maurizio Sarri

Sebbene abbia giocato appena un solo match ufficiale, la squadra biancoceleste mostra già evidenti segni di rottura con il passato – il quale rispondeva al nome di Simone Inzaghi. Vediamo quali

Lo scorso sabato sera, nel corso della prima giornata di campionato di Serie A Tim 2021/2022, la Lazio è scesa in campo alle 20:45 contro il neo promosso Empoli allenato da Aurelio Andreazzoli. Tale match ha rappresentato uno spartiacque nella recente storia del club romano, tanto dal punto di vista tattico quanto mentale. La sfida infatti era la prima ufficiale con Maurizio Sarri in panchina, il nuovo tecnico biancoceleste scelto per sostituire Simone Inzaghi, accasatosi invece all’Inter. Ed è proprio con quest’ultimo e con la sua idea d calcio che si sono notate già grandi differenze.

Sergej Milinkovic-Savic esulta dopo il gol del momentaneo pareggio, quello dell’1-1

Dimenticate il classico 3-5-2 del mister piacentino, le Aquile sono scese in campo con un nuovissimo 4-3-3, all’interno del quale Manuel Lazzari e il nuovo arrivato Elseid Hysaj ricoprivano il ruolo di terzini mentre Felipe Anderson e l’ex Roma Pedro quello di ali esterne. Una vera novità in casa Lazio, la quale da diversi anni non utilizzava altro modulo se non quello con tre centrali difensivi e due quinti a fare tutta la fascia. Ovviamente, il cambio di modulo non è stata l’unica novità portata dal mister toscano: l’alta intensità con la quale la Lazio ha giocato tutto il primo tempo, nonché i lunghi spezzoni del secondo tempo passati a palleggiare nella metà campo avversaria sono state due fra le maggiori novità balzate subito agli occhi degli spettatori, abituati ad una squadra tutta votata alla verticalità e al contropiede.

I giocatori laziali esultano dopo il gol del 2 a 1, quello segnato da Manuel Lazzari su assist di Sergej Milinkovic-Savic

Certo, tra le numerose differenze rispetto allo scorso anno bisogna anche inserire la nuova fase difensiva, a cui i biancazzurri sembrano doversi ancora abituare del tutto. Il gol siglato a freddo da Bandinelli (segnato appena al 4° minuto di gioco) non è un caso: la compagine romana era solita scendere in campo con ben altro tipo di schieramento e ritrovarsi con il baricentro così alto per gran parte della gara ha creato più di qualche grattacapo alla retroguardia guidata da Francesco Acerbi.

Pregi e difetti del nuovo sistema di gioco, il quale però – nonostante la caratura del primo avversario – sembra essere già stato parzialmente assimilato dai calciatori agli ordini del tecnico ex Napoli, Chelsea e Juventus. In attesa di partite più probanti, la Lazio se la vedrà con lo Spezia il prossimo sabato: se il buongiorno si vede dal mattino, quest’anno il club capitolino sarà senz’altro da tenere sotto osservazione – dal punto di vista tattico e non solo.

Fonti foto: Fantacalcio, SkyTG24, Eurosport

Fabrizio Scarfò