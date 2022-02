2022 per ora da incubo, l’Atalanta cerca una cura

Nuovo anno da dimenticare per la Dea che tra gennaio e febbraio ha ottenuto soltanto tre vittorie in tutte le competizioni (Udinese in campionato, Venezia e Olympiacos nelle coppe). In campionato rischia di compromettersi la qualificazione in Champions League

Ci avevano abituati troppo bene. Trovare l’Atalanta in crisi di risultati e di gol non è situazione usuale per nostra serie A visto il trend nel recente passato dei ragazzi di Gasperini. Invece il 2022 della Dea è iniziato sotto una cattiva stella e tutti, dai tifosi al club, si aspettano che ci sia un’inversione di tendenza già da domani. I nerazzurri, infatti, sperano di ottenere il passaggio agli ottavi di finale di Europa League. Gli orobici sono forti della vittoria ottenuta in casa all’andata contro l’Olympiacos e vanno in Grecia per chiudere l’opera. L’Europa, quindi, potrebbe essere il trampolino per ritrovare fiducia anche in Italia. Una spinta spera di darla anche la società visti i recenti sviluppi sulla cessione di una parte delle quote a un fondo americano.

All’interno dei nostri confini Gasp e i suoi sono entrati in un tunnel da cui fanno difficoltà ad uscire. Soprattutto il reparto offensivo, falcidiato dalla malasorte, che era stato il punto di forza della squadra, sta faticando in maniera clamorosa. La fortuna ha sicuramente voltato le spalle visti gli infortuni prima di Zapata e ora di Muriel, dopo che Ilicic è tornato ad avere problemi personali da cui tutti speriamo venga fuori al più presto. Dal mercato ecco gli arrivi di Boga e Mihaila, giocatori che però hanno bisogno di tempo per assimilare i voleri di un tecnico che chiede cose ben diverse da quelle a cui erano abituati.

In serie A nel 2022 i nerazzurri hanno giocato 6 gare (con una da recuperare). Escludendo l’unica vittoria di Udine nel primo match dell’anno, dove sono andati a segno sei volte, hanno messo insieme 2 reti in 5 partite. Il digiuno in fase d’attacco ha provocato un ruolino di marcia preoccupante fatto di 3 pareggi e 2 sconfitte. Incredibile soprattutto lo scivolone casalingo con il Cagliari. Mai nelle ultime stagioni avevamo visto una crisi del genere, per una squadra che aveva abituato a finalizzare il gioco offensivo in maniera a tratti esorbitante.

La fine di febbraio può essere l’occasione di mettere un bel punto e ripartire. Già la qualificazione in Europa League è in grado di tirare su il morale. L’altro obiettivo rimane l’approdo in Champions League. D’altronde anche la Coppa Italia è volata via dopo la rocambolesca eliminazione contro la Fiorentina, altra sconfitta di un periodo nero. Lunedì sera, nell’ultimo giorno del mese, si va in scena al Gewiss Stadium contro la Sampdoria, sfida da non sottovalutare. La formazione di Giampaolo sembra in salute e necessita della massima attenzione. Il quarto posto è ancora alla portata visti anche i problemi delle altre pretendenti ma da ora in poi non si possono perdere più occasioni. I bonus per la Dea sono veramente finiti.

Glauco Dusso