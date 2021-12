2020+2021, il Palmeiras fa sCopa!

Seconda finale tutta brasiliana per la Libertadores e secondo successo consecutivo per i verdi che superano il Flamengo ai supplementari 2-1

Il teatro è Montevideo. Sabato 27 novembre alle ore 17, fuso uruguagio, è andata in scena la finale di Copa Libertadores di quest’anno. Dopo la sfida verdeoro della passata edizione tra Palmeiras e Santos, vinta dai primi, ecco un altro scontro interamente carioca, i campioni in carica sempre presenti ma questa volta di fronte c’era il Flamengo, vincitore due edizioni fa. Alla fine la spuntano anche quest’anno i verdi che in un match poco spettacolare devono andare oltre i tempi regolamentari per esultare. Dopo 5 minuti è Raphael Veiga a portare in vantaggio il Palmeiras. Nella ripresa ci pensa il solito Gabriel Barbosa, o Gabigol a seconda dei casi, a firmare il punto del pari. Si va ai supplementari e un pasticcio difensivo rossonero al 95′ spalanca la porta al neo entrato Deyverson che buca Alves e regala la seconda gioia consecutiva alla sua squadra. Il Palmeiras, dunque, rappresenterà ancora il Sudamerica al mondiale per club di inizio 2022 che si terrà negli Emirati Arabi a cui prenderà parte anche il Chelsea vincitore della Champions League.

Glauco Dusso