2007, l’annus horribilis del tifo in Italia. Riflessioni a mente fredda, tredici anni dopo

In occasione del tredicesimo anniversario dell’uccisione di Gabriele Sandri -e del ritorno del derby tra Catania e Palermo, in cui sempre nel 2007 trovò la morte l’ispettore Filippo Raciti- una serie di appunti sparsi su come viene visto, cosa fu (e cosa è oggi) il fenomeno ultras

“Nasci da incendiario, muori da pompiere, dicono” (Ligabue, Happy hour)

Ci sono dei momenti nella vita in cui ricordi bene dove fosti e cosa facesti, quando succede qualcosa di duro, spiazzante.

Ricordiamo forse tutti dove eravamo l’undici settembre. Quando morì Kobe Bryant o Marco Simoncelli, probabilmente. Di casi ce ne sono a bizzeffe, scegliete voi quali.

Ricordo esattamente quando Gabbo ricevette il proiettile alla carotide, quell’11 novembre. Ero tornato a praticare il calcio dopo due anni, una gara qualunque di Terza Categoria, in una domenica che qualunque non fu. Nello spogliatoio un silenzio irreale. Non volava una mosca, tutti a farsi la doccia in fretta e furia, per poi tornare a casa davanti alla televisione.

Chiamai D., il capo della mia curva, per saperne qualcosa. Il giorno dopo, sulla strada per andare in macchina all’università, mi fermai ad ascoltare Il mio Canto Libero, trasmissione molto vicina alla Curva Sud romanista.

La stele per Gabriele Sandri all’Autogrill di Badia al Pino,

dove avvenne l’omicidio

Sì, anche io facevo parte di quel mondo. D. era il capocurva dell’Albalonga, serie D ad Albano Laziale, nel cuore dei Castelli Romani.

Fino alla stagione di quella maledetta domenica mi destreggiavo tra chilometri in macchina, soldi -tanti- spesi in benzina, soldi -tantissimi- spesi in birre. Era un mondo che mi fece ingrassare, un mondo in cui camminai sulla sottile linea rossa tra ribellione e il pagarla cara per una frase di troppo, o sciocchezze come il gettare un petardo in campo, ma un mondo che non rimpiango e allo stesso tempo non rinnego per nessun motivo. Un mondo da cui tuttavia già mi stavo staccando pian piano, con il posto di lavoro assicurato e il ritorno alla mia essenza più intima: vivere il calcio in campo, non ai lati di una tribuna.

Un mondo in cui io, fortunatamente allergico agli slogan gridati e non ragionati, tuttavia con la stessa curiosità di Ulisse nel passaggio tra le Sirene, mi immedesimai molto volentieri e a cui ancora adesso guardo con benevolenza, oltre che nostalgia.

La citazione di Ligabue è una forzatura verso chi rinnega. Io non rinnego nulla, ma c’è da dire, e molto.

Entrai nel mondo ultras per un motivo in particolare. Non per un ribellismo inutile, banale. Volevo “vedere di nascosto l’effetto che fa” a entrare nel lato sbagliato, quello che fa paura e fu un’occasione di crescita. Era possibile davvero seguire una squadra in maniera “ultras”, ovvero dedicando anima e corpo alla squadra, senza per forza fare a cazzotti o spaccare lunotti delle auto. Fu, la serie D, un’esperienza positiva tra litri di vernice e metri di carta, in cui flirtai con il rischio, comunque addomesticandolo.

I risvolti positivi non furono pochi. Impari a cavartela con qualche spiccio. Un panino al volo e via, animato da tanta adrenalina per la partita. Qualche rivalità, soprattutto con Frascati, ma senza lividi o graffi e soprattutto, i cori (molti dei quali li scrissi io) e coreografie ben ingegnate nonostante fossimo un gruppo di massimo 5 persone. Io, D., e qualche ragazzino che voleva “fare il grande”.

Fu una cosa ragionata. Conobbi gli ultrà della Lodigiani, allora in lotta con quella che fu la Cisco Roma e avevano ragione da vendere, visto che la terza squadra di Roma era di fatto sparita dai radar nazionali. Nonostante tutto non persi la ragione. Soprattutto nel rapporto con gente che preferiva magari fare altro, piuttosto che tenere a bada qualche scalmanato.

Qui il filo si intreccia a quanto accadde al Massimino di Catania nove mesi prima.

Gli allora presidenti di Catania e Palermo -da sinistra Pulvirenti e Zamparini-

in un gesto distensivo

Quando a febbraio 2007 un Discovery avrebbe investito Filippo Raciti (immagini poi smentite da Sky), non furono poche le amare manifestazioni di giubilo. Così come con l’omicidio di un appuntato da parte di Luciano Liboni, fu “vendicato Carlo Giuliani“, si moltiplicarono i cori di scherno a lui e a Marisa Grasso, la vedova Raciti.

A differenza di quanto accadde con Gabriele Sandri, la cui dinamica fu fin troppo chiara, le indagini ancora non restituiscono la completa verità dei fatti, ma tanto bastò, nuovamente, a dividere un paese in due.



Eravamo (e siamo ancora) ostaggio di una dualità. O bianco o nero. O vandalo, o parteggiatore acritico, anche quando la parte tua sbaglia.

A tredici anni da quell’annus horribilis, si cerca ancora la verità da ambo le parti. Si sono intitolati stadi a Raciti, furono scritti libri e intitolati festival sulla cultura calcistica per Gabbo. Nel frattempo, il movimento ultras, una istanza che tramite ricambi generazionali si è rifatto la pelle più volte, ha condotto diverse battaglie anche sacrosante e tuttavia, contribuendo senza una sua radicale autocritica, al perpetrarsi di comportamenti in cui si paga sempre con un pezzettino, anche impercettibile, di libertà personali. Ancora adesso ricordo di alcuni tifosi della Sampdoria diffidati per non essersi portati appresso la tessera del tifoso (QUI la sentenza sui 93 doriani a Livorno, stagione 2013/14 con un’importante postilla riguardante la necessità di possedere la TdR).

Da un lato è assurdo macchiare delle fedine penali non per aver lanciato fumogeni, ma per non aver portato con sè un pezzo di plastica, tuttavia perchè non provare a cambiare un atteggiamento perdente in partenza, dell’isolamento nichilista “contro lo stato e i benpensanti”, a maggior ragione che molti ultrà predicano l’ordine e la disciplina con ridicoli riferimenti al Fascismo?

Nel frattempo, i colpi di pistola che freddarono Ciro Esposito. Il tifo italiano perse di nuovo la verginità, se mai ce ne fosse stata una, e di nuovo altre contraddizioni. Perchè scagliarsi contro la madre di Ciro dopo qualche intervista, con la più infame delle accuse (il lucro sulla morte del figlio), solo per una malintesa cultura della difesa del proprio simile nella curva romanista?

Non è cambiato molto, purtroppo, sotto il punto di vista dell’attitudine.

Alla televisione si sono sostituiti i social, cassa di risonanza pazzesca della chiacchiera da bar. Ognuno può dire la sua, con conseguente risse da tastiera e insulti a libero andare.

Il problema non è dei tifosi. E’ antropologico. In un mondo in cui ottusamente si parteggia per guelfi o ghibellini, non senza ipocrisie e distinguo, rari sono i ragionamenti di autocritica sia nello stantio ribellismo ultras che nell’ottusa difesa di chi sbaglia pur indossando una divisa.

Tredici anni fa, e oltre, c’erano le trasmissioni televisive a dettare la linea. La tv del dolore, del dito puntato contro, quella che guarda al fatto di cronaca nera per dipingere ambienti in cui non manca la parte sana, fatta di colori e coreografie. Una televisione sicuramente preda di un giustizialismo portato all’estremo, più da bava alla bocca che ad analisi serene come un comodo salotto televisivo dovrebbe suggerire. La stessa televisione che si affrettò a bollare i fatti di Badia al Pino come “scontro tra balordi”.

Un cieco guerreggiare contro le forze dell’ordine pretendendo a propria volta giustizia, un atteggiamento di un’incoerenza legato a un’autoreferenzialità di un mondo con messaggi che, indubbiamente, fanno presa sui più giovani. Con le nuove norme sul Covid, abbonda il complottismo sul controllo tecnologico, con immancabili tristi riferimenti al 5G, le vaccinazioni e i contingentamenti visti come “grave attacco alle libertà costituzionali”. Parole che inquinano un dibattito su cui torti e ragioni provengono da ambo le parti.

A conclusione di tutto, la riflessione più banale è anche la più calzante. Siamo uomini, prima ancora di indossare un paio di Stone Island o i fregi della Polizia di Stato.



Se c’è una giustizia, è ad essa, molto prima che al giudizio degli uomini, che dobbiamo rispondere.



Foto Facebook, Google, Wikipedia, Sportpeople.net, BlogSicilia

Valerio Campagnoli