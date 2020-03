1915 & 1974. L’emergenza del paese non fermò la Lazio, che arrivò fino in fondo

Ripercorriamo le storiche date che s’incrociano con le vittorie dei biancocelesti. Dalla Grande Guerra al coronavirus

Indipendentemente da chi vincerà il tricolore quest’anno, il campionato che si concluderà, si spera entro il mese di maggio, sarà ricordato per gli innumerevoli rinvii e/o partite disputate a porte chiuse. Il coronavirus che lo si reputi o meno un virus pericoloso, sta mietendo vittime, ma anche crolli economici che stanno portando ad un lento e paralizzante blackout in tutto il paese. Un accadimento simile lo si rievoca nel 1973, quando un’improvvisa epidemia di colera portò ad un blocco quasi totale della nazione dal mese di agosto a metà ottobre. Allora furono circa 278 i casi con 24 decessi accertati.



In ambito calcistico, la Serie A che andò in scena nel 1973-74 vide diversi incontri di calcio bloccati, per paura che il virus potesse prendere piede. Ma il campionato non fu mai sospeso, come accadde invece nel 1915, a causa dell’ingresso dell’Italia nella Prima Guerra Mondiale, e che segnò tra l’altro grosse polemiche, ancora oggi portate avanti, a causa dell’ingiusta, a detta dei laziali, assegnazione in via d’ufficio dello Scudetto al Genoa, senza che fosse giocata la finale contro la Lazio.



A condire questo noir del pallone biancoceleste va detto che nel 1974 la banda di Maestrelli e Chinaglia riuscì a portare a compimento l’impresa di vincere il massimo torneo italiano, a dispetto dell’epidemia che si era repentinamente diffusa su Napoli e dintorni.

In sintesi, si può asserire come le similitudini e le concomitanze che hanno portato allo stravolgimento del campionato, per fatti o eventi esterni, abbiano visto nelle prime due spiacevoli interruzioni la Lazio, a vincere o contendersi in tribunale il tricolore. Ecco che nella mala sorte del paese che sta affrontando un’emergenza senza fronzoli, un leggero accenno di sorriso pervaderà qualche cuore biancoceleste.

Fonte della foto: Millenovecento

Cesare D’Agostino