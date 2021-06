17 giugno 2001, Roma tricolore. Vent’anni dopo, lo spettacolo ‘non proseguisce’

L’ultimo scudetto al di fuori delle tre grandi del calcio italiano. Mosca bianca di un calcio popolare, eppure più vincente dei tycoon d’America

“Scennete da li tetti, sennò la festa non proseguisce!” Era lui, Franco Sensi in persona, in uno dei rari sprazzi di incazzatura vera, incastonati in una bonarietà tipica dell’attempato marchigiano e gran padre di famiglia. Festa dello scudetto al Circo Massimo, qualcuno si era arrampicato fin su per vedere la mitica cornice e il grande serpentone giallorosso, con tanto dell’immancabile Antonello Venditti e dello striptease della Ferilli (promesso integrale, si virò per un più castigato bikini). Da lì, la mitica e sgrammaticata reprimenda, usata dai cugini laziali per mille e più sfottò.

Franco Sensi, dicevamo. Chiamato al capezzale della Lupa al collasso sotto Ciarrapico (che comunque portò la Roma a una Coppa Italia, nonché una Uefa persa con l’Inter), probabilmente costruì una squadra da tricolore più per rivalsa (vittoria del tricolore della Lazio l’anno prima), che per convinzione. C’è da dire che la scelta di Fabio Capello, l’anno precedente, non fu casuale. Un progetto di ritornare ai vertici del calcio italiano si era sviluppato, però per vincere con continuità sarebbe servito ben altro perchè la rosa -a conti fatti- non era una corazzata, presa singolarmente. Ai vari Totti, Batistuta, Montella, Emerson, Aldair, Cafù, Samuel si contrapponevano onesti mestieranti come Amedeo Mangone, Cristiano Zanetti, lo stesso Eusebio di Francesco, un portiere come Antonioli che fece addirittura perdere qualche punto ai giallorossi.

Per vincere nello sport, serve un’alchimia di fattori che non ti immagini. Troppe cose devono girare nel verso giusto e per quanto sia attenta la programmazione, “nulla potrà mai sostituire una sana botta di c*** “. La Roma del 2001 e l’Italia del 2006 avevano in comune una cosa, in particolare: tutti gli interpreti vissero il loro anno di grazia e più che di una squadra si poteva davvero parlare di una sinfonia, in cui tutto riusciva alla perfezione e senza alcuna nota stonata. Meglio ancora, la Roma tricolore fu una nave in cammino sempre con la bonaccia, almeno per larghissima parte della propria rotta. Mai un intoppo e se anche la partita dovesse risultare ardua da sbloccare, ecco un Samuel che ti risolve un Roma-Lecce, i colpi da campione di Batigol contro la sua Fiorentina a regalare il titolo d’inverno rimontando Marco di Vaio in un ghiacciatissimo Parma-Roma.

Cosa resterà di questi anni ’80, cantava Raf. Cosa rimase della legione di Fabio Massimo, capitanata dal miglior Totti di sempre? E’ brutto dirlo, ma nei fatti, oltre lo scudetto solo due Coppe Italia, una scia di graffiti e qualche partecipazione in Champions. Troppo poco. I trionfi del 2007 e del 2008 sono il grande lascito di Franco, che aveva lasciato il timone alla figlia Rosella, prima di spegnersi, senza rumore, proprio nell’agosto dell’anno della nona Coppa Italia. Per il resto, ben poco. Ciò che fu costruito da Franco Sensi non partì come progetto perché non poteva nemmeno averne le fattezze e sì che il settore giovanile stava producendo diversi talenti, di cui il più luminoso -Daniele De Rossi- fu un Eroe di Berlino come e quanto Totti. Già, Francesco Totti. Inutile perfino nominare uno così importante.

La ASRoma era già entrata in una nuova era, dove, parafrasando Roberto Freak Antoni: una rondine non fa primavera. Per fare una primavera servono molte + rondini. Addio al presidentissimo, al patron che tutto può. Addio a un concetto che proprio in Franco Sensi aveva avuto l’ultima incarnazione ruspante, dopo l’epopea dei vari Romeo Anconetani, Costantino Rozzi, Edmeo Lugaresi. Silvio Berlusconi fu l’eccezione, ma anche lì la gestione magnifica –e avanti anni luce nel calcio europeo– produsse risultati mai più ripetibili.

Arrivarono gli anni dieci, salutati da due scudetti sfiorati nell’eterno confronto a distanza con l’Inter di Moratti, anch’egli al canto del cigno. Da compagnie petrolifere ai nuovi padroni esteri: Inter indonesiana, Roma americana. La sponda giallorossa che dettò la strada da seguire per i nuovi modelli economici applicati al football. Il resto è storia. Aspettative epocali per Thomas Di Benedetto prima, James Pallotta poi, in ultimo Dan Friedkin. Se però il massimo del giubilo è nel colpo di testa di Manolas, che da calcio d’angolo elimina il Barcellona nella più bella gara del decennio appena passato, la riflessione è d’obbligo e tutta da fare in religioso silenzio.

E’ davvero tutta colpa della dirigenza? Soprattutto, è lecito aspettarsi una trasformazione da grande club a top team europeo, avvenuta finora solo con i petrodollari di Parigi e Manchester, sponda City? In medio stat virtus. Da una parte, l’impietoso nulla in bacheca, in una decina di anni di gestione americana. Dall’altra, un ambiente che storicamente si esalta troppo facilmente e troppo facilmente punta il dito, sia nella sponda giallorossa che in quella biancoceleste. Nel mood societario decennale di una sincera voglia di vincere, certificata da grandi acquisti ma ancora concretizzata in zero tituli, sarà proprio il creatore dell’espressione zero tituli, a tracciare il nuovo solco. Josè Mourinho ha già solleticato gli animi. Ora sarà il campo a parlare e a farci capire se lo spettacolo proseguisce.



Valerio Campagnoli (fonti Flickr, Youtube/Antonio Sacchi, Talanta Sports, ASRTube )