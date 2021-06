Un estate rovente: Gattuso, Sergio Ramos, Buffon e Dionisi quanti colpi di scena

Ultime ore scottanti per quanto riguarda il calciomercato con i divorzi a Firenze e Madrid e gli arrivi a Parma e Sassuolo

Se i propositi sono questi, l’estate del 2021 ci regalerà dei colpi di scena e delle emozioni a mai finire. Oltre alla grande Italia targata Roberto Mancini, queste settimane stanno risultando febbricitanti anche per altre questioni legate al mercato. Una fra tutte, il clamoroso divorzio sul nascere tra Gennaro Gattuso e la Fiorentina, la cui storia d’amore è durata il tempo di un caffè. Da un innamoramento finito (e a questo punto, verrebbe da dire, mai iniziato) si passa ad un matrimonio pluridecennale terminato, come quello tra Sergio Ramos e il Real Madrid, ma nel calciomercato, si sa, esistono anche delle storie con il romantico “happy end”, come quelle tra Gigi Buffon e il Parma, nuovamente insieme dopo ben 20 anni, e Alessio Dionisi e il Sassuolo.

Clamoroso a Firenze

Quello che è successo nelle ultime ore a Firenze sa proprio del clamoroso. Dopo il lunghissimo corteggiamento della Fiorentina nei confronti di Gattuso e l’annuncio del fidanzamento ufficiale il 25 maggio, oggi l’epilogo che non ti aspetti: niente matrimonio e ognuno per sé . A quanto pare, la voce mercato è stata letale per la separazione delle due parti, con il super manager di “Ringhio” Jorge Mendes a mettere benzina sul fuoco. Alla società di Commisso, infatti, non è piaciuta la volontà del procuratore di voler decidere la linea di mercato del club, con gli ormai noti Gonçalo Guedes e Sergio Oliveira sul taccuino dei possibili acquisti.

La sensazione è che, sicuramente, la questione poteva risolversi in un altro modo e non necessariamente con la fine del rapporto. Da entrambe le parti, infatti, si è evidenziata un po’ di leggerezza anche perché le questioni legate al mercato sono programmate sin da prima della firma del contratto e non di certo quasi un mese dopo. La vera vittima rimane ancora, una volta, la piazza viola, il cui amore nei confronti della Fiorentina non viene quasi mai corrisposto da chi di dovere.

L’addio del “Gran Capitan”

Sono ore difficili anche il quel di Madrid sponda blancos poiché dopo 16 anni di successi lascia il Real il capitano Sergio Ramos. I motivi della rottura tra il totem spagnolo (671 presenze, 22 trofei, tra questi 4 Champions, 5 Liga e 101 gol) e la “Casablanca” sono più di natura contrattuale che altro. Secondo le parole di Ramos, il club gli aveva proposto un contratto annuale, durante il primo lockdown, a cifre ridotte rispetto ai 12 milioni a stagione (intorno ai 5). Contratto che il difensore aveva a malincuore accettato, nonostante la sua volontà di rinnovare per più anni, ma che alla fine, sempre a detta sua, sarebbe scaduto.

Per Ramos, classe 1986, ovviamente le pretendenti non mancano. Il suo futuro potrebbe essere lontano dalla Spagna (si parlava di un ritorno al Siviglia) ma vicino all’Inghilterra (Manchester City e United in pole). Attenzione, però, anche al Paris Saint Germain.

Tra nostalgia e prospettiva

A chiudere questa settimana di grandi colpi di scena ci pensano l’eterno Gigi Buffon e l’annuncio di Dionisi al Sassuolo. Il campione del mondo ha deciso di ritornare alle origini, scelta che gli fa tanto onore ma che probabilmente poteva anticipare di qualche anno. Il più grande portiere di sempre, infatti, ha deciso di accettare la corte del Parma di Krause in Serie B firmando un contratto di un anno con l’opzione di rinnovare o rescindere a fine stagione. La decisione di Buffon è assolutamente condivisibile ma che, appunto, poteva anticipare nel momento in cui decise di lasciare per la prima volta la Juventus nel maggio del 2018, ma si sa, non è mai troppo tardi.

L’annuncio del Sassuolo, invece, va in perfetta continuità con il progetto tecnico e giovane della società emiliana. Dionisi, il quale ha dominato il campionato cadetto con l’Empoli, ha tutte le carte in tavola per potersi imporre anche in Serie A e continuare il grande lavoro di De Zerbi. Un allenatore giovane e preparato in una squadra giovane e di livello è il giusto mix per vincere e stupire, in perfetta continuità con quanto visto tre anni prima quando lo stesso De Zerbi divenne allenatore del Sassuolo.

Fonte foto: Fanpage (x2); Transfermarkt; Minuti di recupero.it

Sandro Caramazza