Panchine Serie A – Conferme non scontate nelle big: ecco chi potrebbe cambiare

Mancano 12 giornate al termine del campionato. Le convinzioni che si hanno oggi sugli allenatori delle nostre Grandi, potrebbero vacillare in caso di risultati “particolari”

Siamo ormai oltre la metà della stagione calcistica europea, che culminerà con Euro 2021. Ad inaugurare la competizione sarà proprio la Nazionale italiana contro la Turchia il prossimo 11 giugno allo stadio Olimpico di Roma. Molti verdetti per le italiane sono stati già decretati (vedi l’eliminazione della Juventus in Champions ad opera del Porto) e molte società cominciano a programmare il proprio futuro, a partire dalla loro guida tecnica.

Vediamo insieme cosa potrebbe succedere sulle panchine delle big della nostra Serie A. Potrebbe esserci addirittura un valzer d’allenatori?

JUVENTUS

La Vecchia Signora non riserverà ad Andrea Pirlo lo stesso trattamento destinato a Sarri lo scorso anno. Il tecnico bianconero dovrebbe restare in sella anche se non dovesse arrivare il tricolore. Il sogno Zidane allo stato attuale appare un’utopia per le casse della Juve.

INTER

La strepitosa seconda parte di stagione della Beneamata ha cementato la panchina di Conte ad Appiano Gentile. Si mormora che l’eventuale nuova proprietà voglia tagliare sensibilmente alcuni costi di gestione e lo stipendio da 12 milioni di euro del mister salentino sarebbe uno di questi, ma in caso di scudetto, con che coraggio i vertici del club nerazzurro caccerebbero il tecnico che ha riportato il titolo a Milano dopo oltre 10 anni? Per prendere chi? Simeone che costa il doppio? Piacciono Allegri e Simone Inzaghi che avrebbero uno stipendio nettamente alla portata, ma per ora in pole c’è la permanenza di Conte.

MILAN

Stefano Pioli è probabilmente il più saldo di tutti, visti gli ottimi risultati ottenuti con una rosa sì di qualità, ma spesso falcidiata dagli infortuni.

LAZIO

La benedetta firma sul rinnovo da parte di Inzaghi ancora non è arrivata. Il ciclo di Simone potrebbe essere giunto al termine. Chi per sostituirlo alla guida dei biancocelesti? De Zerbi, Juric, Mihajlovic? Il preferito di Lotito resta Gattuso, contattato già lo scorso anno dopo il famoso Lazio – Atalanta 3 a 3, che stava per costare l’esonero al tecnico piacentino.

NAPOLI

Da sempre grande estimatore di Simone Inzaghi, De Laurentiis sogna lo scambio in panchina con il club capitolino. I rapporti con Ringhio sono ai minimi termini, nonostante una pace di facciata. Come alternativa è sempre verde l’ipotesi Benitez, ma attenzione a Spalletti.

ROMA

Il tanto bistrattato Fonseca sta portando i giallorossi a disputare una stagione molto positiva. Gli si imputano i numerosi ko negli scontri diretti, ma con il raggiungimento della qualificazione in Champions, non è da escludere una sua riconferma. Nessuno nasconde, però, che Friedkin straveda per Allegri e per Sarri.

ATALANTA

Gasperini non corre alcun rischio di essere esonerato, indipendentemente dai risultati finali. Il tecnico di Grugliasco è ormai un’istituzione a Bergamo.

FOTO: Eurosport.it

Marco Fabio Ceccatelli