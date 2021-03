Il Crotone cambia: fuori Stroppa, dentro Cosmi

Dopo gli esoneri di Liverani, Di Francesco, Giampaolo, Iachini e Maran, salta anche l’allenatore dei calabresi. Al suo posto, una vecchia conoscenza della Serie A

Sesto cambio di rotta in Serie A, con l’avvicendamento sulla panchina del Crotone tra l’uscente Stroppa e l’entrante Serse Cosmi. La società calabrese, infatti, ha deciso di esonerare il tecnico lombardo dopo tre importanti anni passati tra cadetteria e massima serie. Stroppa ha pagato l’ultimo posto in graduatoria dei pitagorici, i quali hanno ottenuto in 24 partite solo 12 punti, con tre vittorie, tre pareggi e 18 sconfitte. Negativo anche lo score in termini di reti fatte e subite, visto che il Crotone con 23 gol all’attivo è il secondo peggior attacco del torneo e con i 57 al passivo, la squadra con la difesa più perforata dell’intera Serie A.

Il ritorno in A a distanza di 9 anni

Per Cosmi si tratta della settima panchina in Serie A, l’ultima quella di 9 anni fa alla guida del Siena. L’allenatore perugino è un grande “vagabondo” del calcio italiano, viste le sue 700 panchine e oltre: 230 in A; 240 in B e 136 in C. Nel massimo campionato italiano non si possono assolutamente dimenticare le sue grandi esperienze sulle panchine di Perugia e Udinese. In terra natale, guida i “grifoni” prima dal giugno 2000 fino al maggio del 2004 e poi per pochi mesi nel 2020 (ultima panchina del tecnico). Le grandi soddisfazioni arrivano, però, durante la prima esperienza, in cui riesce a portare a casa un Trofeo Intertoto, nonché una storica qualificazione alla Coppa Uefa.

Magico anche il periodo in terra friulana, con la qualificazione dell’Udinese ai gironi della Champions League 2005/06 dopo la storica vittoria ai preliminari contro lo Sporting Lisbona. In quella competizione, i bianconeri usciranno per mano del Barcellona e del Werder Brema. Meno felici, invece, le altre esperienze sulle panchine della A, in particolare con Livorno, Palermo, Lecce e Siena.

Gli ultimi anni di panchina del tecnico perugino sono stati contraddistinti da parecchie delusioni in Serie B. Cocente e difficile da dimenticare l’esperienza di Trapani, con il sogno massima serie svanito nella finale playoff contro il Pescara di Oddo e le lacrime a fine gara dello stesso Cosmi. Infine, le ultime tre esperienze durate pochissimo dal tecnico sono state quelle di Ascoli, in cui nonostante la salvezza raggiunta non è stato confermato (2017/18); di Venezia, con la retrocessione in Lega Pro e il successivo ripescaggio (2018/19); e, infine, quella nuovamente a Perugia, che durerà soltanto cinque mesi.

Come giocherà il Crotone con Cosmi

Con l’avvento di Cosmi sulla panchina del Crotone, la squadra calabrese dovrebbe riconfermare il 3-5-2, modulo con cui ha giocato gran parte delle gare attuali (eccetto l’ultima contro il Cagliari). Il nuovo tecnico ama giocare a tre in difesa, con un centrale dai piedi buoni capace di iniziare l’azione dal basso. Da non sottovalutare poi il ruolo degli esterni, che devono avere buona gamba nel proporsi in avanti. Dunque, componendo un possibile undici tipo di Cosmi, avremo: Cordaz tra i pali, con terzetto difensivo formato da Marrone, Golemic e Luperto. A centrocampo, le due ali potrebbero essere Reca a sinistra e Pereira a destra, mentre in mezzo Benali farà da metronomo accanto alle due mezze ali Messias e Molina. In avanti, inamovibile Ounas con ballottaggio Di Carmine-Simy. L’esordio di Cosmi sulla panchina calabrese avverrà in una trasferta molto ardua sul campo dell’Atalanta.

Sotto, il link per conoscere le quote sul match:

https://comparatore.btsaffiliations.com/passionedelcalcio

Fonte foto: calcio today.it

Sandro Caramazza