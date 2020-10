Coppe europee: nessuna vittoria per le italiane

La Juventus si arrende in casa contro il Barça, pareggi per Inter, Atalanta e Lazio; in Europa League il Milan continua il suo momento d’oro, il Napoli si rialza

Il secondo turno di Champions non ha registrato vittorie per le compagini italiane. La Juventus, senza CR7 causa covid, è ancora alla ricerca di se stessa in queste prime battute iniziali di stagione ed è stata superata in casa dal Barcellona. Una sconfitta che può pesare di più per il primato del girone piuttosto che su una eventuale eliminazione. L’Atalanta, per la prima volta in Champions nel proprio stadio, dà vità ad una bella rincorsa contro l’Ajax, da 0-2 a 2-2, mantenendo la seconda piazza alle spalle del Liverpool a punteggio pieno, i reds battono il Midjylland con uno striminzito 2-0. Girone che diventa incandescente quello in cui c’è l’Inter, con i nerazzurri che non vanno oltre lo 0-0 in trasferta contro lo Shakhtar, ma anche il Real Madrid non coglie il massimo nel 2-2 raggiunto in rimonta nei minuti finali contro il Borussia M. La doppia sfida imminente tra il Real e l’Inter potrà essere decisiva in negativo per uno dei due club alla luce della classifica che vede in testa la squadra ucraina, 4 punti, seguita da quella tedesca e dai nerazzuri, 2 lunghezze, e il Real Madrid fanalino di coda. Una Lazio incerottata causa covid strappa un pari fuori casa contro il Brugge, entrambe al primo posto.

In Europa League tondo 3-0 del Milan inflitto sullo Sparta Praga e primo posto consolidato. Il Napoli espugna il terreno amico della Real Sociedad di misura, agganciando gli spagnoli a -3 dalla capolista AZ.

0-0 tra Roma e CSKA Sofia, giallorosso raggiuni in graduatoria dal Cluj.

Cade il Tottenham di Mourinho contro l’Anversa per una rete a zero.

