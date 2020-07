Campionati europei: crollo Juve: vicino al titolo il Real Madrid

Incredibile 4-2 del Milan sui bianconeri ma che, almeno per il momento, non riapre il campionato considerati i passi falsi della Lazio e dell’Inter

Era dal 20 ottobre del 2013 che la Juve non subiva quattro reti in campionato, da Fiorentina-Juventus 4-2. In quell’occasione il primo tempo terminò sullo 0-2, poi nella ripresa si scatenò Pepito Rossi con una tripletta, chiuse i conti Joaquin. A distanza di quasi 7 anni la storia si è ripetuta, questa volta a gioire per una rimonta incredibile è stato il Milan, da 0-2 a 4-2, ma con le reti realizzate tutte nella seconda frazione di gioco. A Rabiot e CR7 hanno risposto Ibra su rigore, Kessiè, Leao e Rebic. Le conseguenze per ovvi motivi sono state diverse, in questa occasione lo stadio era vuoto e il tifoso del Milan è abituato (pardon era abituato) ad altre soddisfazioni ancora più prestigiose, al contrario del tifoso viola che in quell’occasione aveva raggiunto ‘l’orgasmo’ vedendo la squadra gigliata asfaltare in una maniera quasi irripetibile il ‘nemico’ storico.

Una sconfitta bruciante che forse ha nel tecnico Sarri il colpevole maggiore, un black out che doveva essere gestito in tutt’altro modo.

Una Juve che ad un certo punto stava a +10 sulla seconda, la Lazio, e il campionato era quasi archiviato. Tutto riaperto? Forse, ma intanto i biancocelesti escono con le ossa rotte dallo stadio del Lecce rimediando un 2-1 che alla luce di Milan-Juve lascia ancora di più l’amaro in bocca.

7 punti dividono ancora la Vecchia signora dalla Lazio.

L’Inter si fa nuovamente acciuffare e con il Verona è 2-2.

Solo L’Atalanta non si arresta e batte la Samp portandosi a -9 dalla Juve che attende i nerazzurri, di Bergamo, nella propria tana questa sera.

In coda il Genoa viene sconfitto in casa dal Napoli, 1-2, e viene sorpassato dal Lecce, salentini a +1 sui rossoblu. Il Torino e l’Udinese fanno loro gli scontri diretti rispettivamente contro Brescia e SPAL con quest’ultime ad un passo dalla retrocessione. A conti fatti è stata errata la sostituzione di mister Semplici con Di Biagio sulla panchina della squadra di Ferrara. Gigi Di Biagio dopo la disastrosa esperienza con l’Under 21 italiana non ha trovato il riscatto.

La Liga sta volgendo al termine con il Real Madrid che come il Bayern non ha perso neanche un colpo. Alaves battuto sul 2-0 e titolo vicinissimo. Il Barça grazie al gol di Suarez fa suo il derby contro l’Espanyol che retrocede per la quinta volta, non accadeva dal 1992/93.

Fonte foto: Sport.Sky.it

Stefano Rizzo